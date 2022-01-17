Ванга перечислила являющиеся падшими ангелами знаки зодиака

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Болгарская ясновидящая Ванга считала, что в некоторых знаках зодиака живут ангелы, которые перешли на темную сторону.

Овен

Овны отличаются от других представителей зодиакального круга своим высокомерием. Для них нормально ставить себя выше других, не думая о последствиях. Ванга предупреждала, что эго может начать управлять их поступками.

Ясновидящая советовала Овнам подавлять свой эгоизм и проявлять заботу к окружающим. В таком случае к представителям этого знака, по ее мнению, придут успех и счастье.

Близнецы

Представители этого знака зачастую закрывают глаза на предупреждения и способны на предательство ради достижения желаемого. Самоуверенность Близнецов может размыть границы между реальностью и иллюзиями.

Ясновидящая считала то, что Близнецы зачастую не понимают, что пошли по головам. Ванга советовала этому знаку чаще обдумывать свои поступки.

Скорпион

Скорпионы способны собрать в себе всю негативную энергию, а также позитивную, но зачастую выбирают именно первое. Ванга считала, что все проблемы Скорпионов от того, что они не любят врать. Из-за этого они часто бывают жестоки.

Водолей

Ванга считала, что ведущую роль на представителей этого знака оказывает воспитание, отчего им нужно всегда помнить о чувстве собственного достоинства и чистоте души. В противном случае Водолеи ступают на темную дорогу.

Ясновидящая считала самоконтроль путевкой Водолеев к счастливой жизни без соприкосновения с энергией падшего ангела, отмечает «Слово и дело».

14 января астролог Павел Глоба составил список из шести знаков зодиака, представители которых обречены на счастье. Так, удача Овнов определяется их способностью и скоростью действовать. Представители знака являются рисковыми людьми, которые способны без особых усилий принять верное решение.

Близнецы всегда позитивно настроены, поэтому их любит успех. Они, как правило, не зацикливаются на негативе и плохих мыслях, подчеркнул специалист.

Люди, рожденные под созвездием Девы, успешны в личной жизни. Им доступна возможность создать семью в 2022 году, для чего потребуется уверенность в собственных силах.