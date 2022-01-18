«Образ — ядерная бомба»: Бузова восхитила пользователей нарядом для клипа

Фото: instagram/buzova86

Певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась со своими поклонниками кадрами, которые были сделаны во время записи ее нового клипа.

— Вы услышите новую меня. То, что было глубоко внутри, и то, что я долго боялась вам показать, — написала звезда под видео в личном блоге Instagram.

Бузова примерила откровенный наряд, облачившись в костюм в духе стриптизерши. Знаменитость предстала в ботфортах и плаще из латекса.

Подписчики восхитились смелым образом певицы и одарили ее комплиментами.

«Оля, как всегда харизматична»; «Шикарно, дерзко, красиво»; «Красотка»; «Образ — ядерная бомба», — оставили комментарии фолловеры.

Билан заступился за нетрезвую Бузову в Куршевеле. Певец, который недавно признался, что ему диагностирован алкоголизм третьей степени, заступился за свою коллегу Ольгу Бузову. Музыкант, находясь на отдыхе, записал видео, в котором обращается к Клаве Коке.