Врачи назвали признаки рака желудка

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Врачи назвали симптомы рака желудка. По их словам, ощущение «очень быстрого насыщения» во время еды может указывать на онкологию. Еще одним возможным признаком болезни является потеря аппетита.

Рак желудка может также привести к другим ощущениям, в частности: изжоге, кислотному рефлюксу, тошноте, расстройству желудка, усталости и боли в животе.

Также может ощущаться комок в верхней части желудка, и при попытке проглотить могут появиться проблемы. Люди, страдающие гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, могут регулярно испытывать такие симптомы. Это может привести к самоуспокоенности, в результате чего симптомы больше не вызывают беспокойства и, следовательно, отбрасываются как незначительные.

— Важно пройти обследование у врача общей практики, если ваши симптомы изменяются, ухудшаются или вы не чувствуете себя нормально, — отметили медики.

Кроме того, резкое снижение веса тоже может говорить об онкологии.

Чтобы свести к минимуму риск развития рака желудка, специалисты рекомендовали не курить, контролировать вес, не злоупотреблять спиртным, ограничить потребление соли, красного и обработанного мяса, сообщается на портале Express.

Терапевт рассказала, при каких болях в животе нужно срочно обращаться к врачу. Арина Жегалина рассказала, что к специалисту можно обратиться, если пациент чувствует боли в животе впервые за долгое время. При этом необязательно сразу идти на КТ или МРТ, достаточно просто посетить врача-терапевта.