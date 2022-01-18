Синоптики сообщили о погоде в Москве 18 января

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Во вторник, 18 января, столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. Ожидается облачная погода, пройдет небольшой снег.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус четыре–два градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне шести–одного градуса мороза.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 737 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 80 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что основным неблагоприятным фактором в этот день будут колебания атмосферного давления на пониженном фоне, содержание кислорода в приземном слое воздуха ниже нормы. По медицинской оценке, это дискомфортные погодные условия с преобладанием гипоксического эффекта. В группе риска находятся те, кто страдает хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата, бронхо-легочными заболеваниями, особенно с сопутствующей дыхательной и кислородной недостаточностью.

Лечение и профилактика должны проводиться под контролем врача. У людей со сниженными адаптационными возможностями, ослабленными защитными силами и иммунитетом такая погода может также стать причиной недомогания, роста острых респираторных и простудных заболеваний.

Сильный снегопад накроет Москву утром 18 января. Сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что к середине ночи Москва окажется в самом центре циклонической воронки, из-за чего осадки станут усиливаться. Пик интенсивности снегопадов прогнозируется в период с 06:00 до 09:00, когда видимость в зарядах ухудшится до одного километра и менее.