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«На дедушку похожа»: Софья Синицына показала внучку Олега Табакова

Юлия Курганова

Общество
«На дедушку похожа»: Софья Синицына показала внучку Олега Табакова
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

О том, что у 26-летнего сына Олега Табакова, актера Павла Табакова, есть дочь, общественность узнала, только когда малышке исполнился год. Для многих эта новость стала неожиданной, так как о романе молодого отца с матерью его ребенка не было известно. Даже вдова Олега Табакова, актриса Марина Зудина, узнала, что стала бабушкой, уже по факту рождения девочки.

Наследницу Табакову-младшему родила актриса Софья Синицына. Девушка назвала их отношения курортным романом и поставила точку между ними еще в аэропорту в отпуске. Но она не запрещает отцу видеться с дочерью. И папа, и бабушка души не чают в малышке.

Синицына показала в соцсети Instagram укутанную в теплый комбинезон внучку Табакова Мию. Девочка расположилась в маминых объятиях, щечки раскраснелись, но она внимательно и послушно смотрит в камеру.

— Зацелованный, залюбленный сверток, — подписала актриса снимок.

Подписчики отметили сходство девочки со знаменитым дедом и оставили много теплых комментариев.

«Лапочка-дочка»; «Куколка»; «На дедушку похожа, а губки бабушкины», — написали фолловеры.

На днях в Сети было опубликовано семейное фото певицы Валерии с маленькой внучкой. Муж российской певицы Валерии Иосиф Пригожин сделал семейное фото с маленькой внучкой Селин. Снимок он выложил в Instagram.

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