Цена нефти Brent впервые за семь лет превысила 87 долларов
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Цена на нефть марки Brent впервые за семь лет стала стоить более 87 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на вторник, 18 января.
По состоянию на 06:41 по московскому времени, один баррель нефти торговался по цене 87,31 доллара, подорожав при этом на 0,84 процента. В свою очередь нефть марки WTI достигла в цене отметки в 84,38 доллара, подорожав на 1,3 процента.
Недавно вице-премьер страны Александр Новак заявил, что у России есть достаточно ресурсов, чтобы увеличить поставки газа в Европу, однако их реализация требует времени и вложений, поэтому необходимы прозрачная политика сбыта на европейском рынке и долгосрочные контракты. По его словам, РФ выполнила все свои обязательства по поставкам в 2021 году.
До этого в СМИ сообщалось, что в ближайшие два месяца жители Европы могут остаться без газа из-за его высокого потребления в морозную погоду и низких запасов топлива в хранилищах. Среди основных предпосылок, которые могут привести к топливному кризису в Европе, называют переход на альтернативные источники энергии и снижение добычи голубого топлива.