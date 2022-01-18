Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Цена нефти Brent впервые за семь лет превысила 87 долларов

Полина Долганова

Сюжет: 

Рынок нефти
Экономика
Цена нефти Brent впервые за семь лет превысила 87 долларов
Фото: pixabay.com

Цена на нефть марки Brent впервые за семь лет стала стоить более 87 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на вторник, 18 января.

По состоянию на 06:41 по московскому времени, один баррель нефти торговался по цене 87,31 доллара, подорожав при этом на 0,84 процента. В свою очередь нефть марки WTI достигла в цене отметки в 84,38 доллара, подорожав на 1,3 процента.

Недавно вице-премьер страны Александр Новак заявил, что у России есть достаточно ресурсов, чтобы увеличить поставки газа в Европу, однако их реализация требует времени и вложений, поэтому необходимы прозрачная политика сбыта на европейском рынке и долгосрочные контракты. По его словам, РФ выполнила все свои обязательства по поставкам в 2021 году.

До этого в СМИ сообщалось, что в ближайшие два месяца жители Европы могут остаться без газа из-за его высокого потребления в морозную погоду и низких запасов топлива в хранилищах. Среди основных предпосылок, которые могут привести к топливному кризису в Европе, называют переход на альтернативные источники энергии и снижение добычи голубого топлива.

Читайте также:
Цены Нефть Европа
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Родительские чаты: спорили, порвали два баяна

Александр Лосото
Александр Лосото

Что несет новая волна коронавируса

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Войска на Кубе и бомбардировщики возле Нью-Йорка: какие «подарки» есть у России для США

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Казахстан: Черная радуга цветных Революций

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Скромное альтер эго Нового года

Никита Миронов
Никита Миронов

Колледж стал престижнее вуза. И это правильно

Никита Масленников
Никита Масленников

Стоит ли срочно покупать доллар и евро

Все мнения
О проекте