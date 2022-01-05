СМИ: Европа рискует остаться без газа в ближайшие два месяца

Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

В ближайшие два месяца жители Европы могут остаться без газа из-за его высокого потребления в морозную погоду и низких запасов топлива в хранилищах. Подобное мнение выразили авторы публикации в издании Bloomberg.

Среди основных предпосылок, которые могут привести к топливному кризису в Европе, называют переход на альтернативные источники энергии и снижение добычи голубого топлива. Два этих фактора уже стали причиной уменьшения выработки электроэнергии. В частности это связано с непостоянством солнечной энергетики и ветроэнергетики.

— Впереди два самых холодных месяца зимы, и есть опасения, что в Европе может закончиться газ, — цитирует американское издание РИА Новости.

Вице-президент консалтинговой компании Wood Mackenzie Массимо Ди Одоардо видит выход из потенциального топливного кризиса в Европе в дополнительных поставках газа из России. По его мнению, достичь нужного уровня голубого топлива в хранилищах можно лишь получив его по «Североному потоку – 2» или другим газопроводам.

Днем ранее сообщалось, что стоимость фьючерсов на газ в Европе вновь превысила 1000 долларов за тысячу кубометров. По данным торговой платформы ICE Futures, февральские фьючерсы на газ в Европе котируется на уровне 1028,2 доллара за тысячу «кубов».

24 декабря «Вечерняя Москва» писала, что резкое повышение цен на газ может спровоцировать масштабный кризис в экономике Великобритании.

29 декабря глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что проект «Северный поток — 2» полностью готов к началу эксплуатации. Первая и вторая нитка газопровода находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации, подчеркнул он.