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Продукция столичных заводов вошла в «Золотую сотню» конкурса «100 лучших товаров России»

Виктория Сикерина

Город
Продукция столичных заводов вошла в «Золотую сотню» конкурса «100 лучших товаров России»
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Дипломы «Золотая сотня» от всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» получила продукция московских предприятий. Ее отметили в номинации «Продукция производственно-технического назначения». Об этом рассказал во вторник, 18 января, глава городского Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Так, например, завод «Москабель» создал кабель с функцией радиочастотной идентификации, а предприятие «Микрон» — уникальные NFC-метки.

— Предприятия города активно развивают собственные разработки и, что важно, сотрудничают с другими компаниями. Часто такие коллаборации можно наблюдать между производствами в рамках отраслевых кластеров, работающих, например, на территории столичной особой экономической зоны, — отметил руководитель ведомства.

Гендиректор группы компаний «Москабельмет» Павел Моряков добавил, что для его предприятия эта победа в конкурсе «100 лучших товаров России» стала третьей. Однако звание «Золотая сотня» завод достиг впервые.

— Мы гордимся тем, что наши инновационные продукты получают признание самого разного уровня, и не собираемся останавливаться на достигнутом, — цитирует официальный сайт мэра Москвы его слова.

17 января мэр столицы Сергей Собянин провел осмотр новых линий по изготовлению питания для детей на Царицынском молочном комбинате компании «Вимм-Билль-Данн».

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