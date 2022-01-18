Мясников назвал два главных способа борьбы с диабетом

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Сбалансированное питание и спорт являются основными методами профилактики сахарного диабета в домашних условиях. Об этом рассказал врач-телеведущий Александр Мясников.

Он уточнил, что в данном вопросе особенно важно соблюдать комплексных подход.

— Причем если вы не будете ничего делать, а только питаться и не заниматься нагрузками, то это не поможет. Это должно быть вместе, — пояснил специалист в эфире телеканала «Россия 1».

Врач уточнил, что при отсутствии физических нагрузок риск развития диабета многократно возрастает.

Говоря о питании, Мясников отметил, что пищу нужно употреблять в медленном темпе — это убережет пациента от быстрого всасывания в кишечнике.

По словам медика, при борьбе с диабетом также важно контролировать режим сна.

Накануне доктор Джон Сивенпайпер рассказал, что регулярное присутствие в рационе древесных орехов может помочь снижению уровня глюкозы в крови. Это особенно полезно для людей, страдающих от диабета. По его словам, очень важно следить за уровнем сахара в крови. Его повышение влечет за собой серьезные проблемы для здоровья. Поэтому Сивенпайпер рекомендует включить в свой ежедневный рацион древесные орехи. К ним относятся миндаль, грецкий орех, фундук, каштан, кешью, фисташки.