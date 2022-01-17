Доктор рассказал, чем древесные орехи полезны диабетикам

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Регулярное присутствие в рационе древесных орехов может помочь снижению уровня глюкозы в крови. Это особенно полезно для людей, страдающих от диабета. Об этом рассказал доктор Джон Сивенпайпер.

По его словам, очень важно следить за уровнем сахара в крови. Его повышение влечет за собой серьезные проблемы для здоровья. Поэтому Сивенпайпер рекомендует включить в свой ежедневный рацион древесные орехи. К ним относятся миндаль, грецкий орех, фундук, каштан, кешью, фисташки.

— Древесные орехи — еще один элемент, который люди могут включить в свою здоровую диету для поддержания нормального уровня сахара, — подчеркнул он.

Древесные орехи являются отличным источником ненасыщенных жиров, что полезно для организма, передает издание Express.

Также нутрициолог Софья Литошенко перечислила продукты, необходимые для качественной работы мозга. Она также пояснила, что нельзя забывать о разнообразии рациона. Стоит добавлять в него полезные ненасыщенные жиры, содержащиеся в растительных продуктах, например в орехах, семенах и авокадо.

До этого диетолог Елена Кален перечислила продукты, употребление которых на ужин способно негативно сказаться на глубине и качестве сна.