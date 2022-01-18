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Владимир Ефимов сообщил о стандартизации 76 процентов госзакупок в столице за год

Виктория Сикерина

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Владимир Ефимов сообщил о стандартизации 76 процентов госзакупок в столице за год
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

За минувший год в Москве стандартизировали 76 процентов государственных закупок. Их объем составил 700 миллиардов рублей. Об этом рассказал во вторник, 18 января, заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что госзакупки провели в городе с помощью типовой документации.

— Сегодня в столице госзаказчики используют 367 комплектов типовой конкурсной документации, — заявил заммэра.

Ефимов добавил, что принятые стандарты позволяют проводить закупки максимально прозрачно, увеличивают конкуренцию и обеспечивают эффективный расход средств городского бюджета.

— В 2021 году утвержден 81 комплект документации. Из них 28 процентов приходится на закупки, осуществляемые в области городского хозяйства, 21 процент — на закупки для общегородских потребностей, 20 процентов — на закупки в сфере имущества и транспорта, 19 процентов — в сфере здравоохранении, 12 процентов — в сферах информатизации, соцзащиты и образования, — уточнил руководитель столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.

До этого Владимир Ефимов сообщил, что объем несырьевого неэнергетического экспорта продукции от московских производителей достиг почти 26,6 миллиарда рублей в период с января по октябрь 2021 года. Этот показатель на 29,5 процента опередил уровень аналогичного периода 2020 года.

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