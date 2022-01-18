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Спрос на недвижимость в Турции среди россиян вырос на 75 процентов

Полина Долганова

Общество
Спрос на недвижимость в Турции среди россиян вырос на 75 процентов
Фото: Pexels

В период с ноября по декабрь прошлого года количество купленных россиянами квартир в Турции возросло на 75 процентов по сравнению с данными за аналогичный период 2020 года. Об этом свидетельствуют данные турецкого Института статистики.

В общей сложности за 2021 год жители России купили на турецких курортах около 5,4 тысячи квартир. В ноябре-декабре было приобретено 1,7 тысячи объектов недвижимости.

Кроме того, в прошлом году недвижимость в Турции также приобретали иностранные граждане. За год продажи жилья иностранным гостям выросли до 59,3 тысячи квартир. Чаще всего недвижимость приобретали выходцы из Ирана и Ирака. На третьем месте в рейтинге расположились граждане России, передает РБК.

Накануне руководитель агентства недвижимости Игорь Немцов рассказал, что россияне продолжат покупать недвижимость за рубежом и внутри страны в 2022 году. Он отметил, что россияне стали чаще приобретать квартиры по сравнению с прошлым годом. Причин несколько: кто-то хочет быстрее вложить деньги, чтобы их сохранить, кто-то — увеличить жилплощадь или успеть купить ликвидное жилье до новых изменений рынка.

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