«Отвратительное состояние»: Проклова рассказала, как восстанавливается после инсульта

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Российская актриса Елена Проклова призналась, что после перенесенного инсульта боялась стать «овощем» и осложнить жизнь близких людей. Сейчас состояние здоровья звезды стабилизируется. Артистка восстанавливается после болезни, ежедневно делает зарядку и продолжает напрягать мозг, чтобы не потерять интеллектуальную платформу.

— Я повторила все свои монологи, стихи, которые знаю. Все помню! Больше всего боялась стать овощем и обузой для близких. И движения не потеряны. У меня повреждения мозжечка, который отвечает за вестибулярный аппарат. Поэтому все время шатает и тошнит — отвратительное состояние, —рассказала она.

Экс-супруг Прокловой Андрей Тишин сообщил, что 1 января отвез до Ленинградского вокзала и проводил в Санкт-Петербург. В северной столице у актрисы был назначен спектакль. В тот момент состояние здоровья Прокловой было отличным.

Однако доехав до города, звезда позвонила бывшему мужу и пожаловалась на недомогание.

— Еле разговаривает, совершенно чужой голос хрипящий говорит, что ей очень плохо. Я настаиваю, мол, вызывай скорую. А она: «Я пойду отлежусь». Перед спектаклем вызвали скорую, делали уколы и блокады. Потом она поехала в театр. Она все мизансцены сыграла в сидячем положении, потому что стоять не могла. После я ей сказал — вызывай скорую и ложись там в больницу. Но утром 3 января она приехала из Питера домой. Состояние жуткое, — отметил он в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

10 января СМИ сообщили, что Проклову экстренно госпитализировали в Москве с инсультом. Она попала в больницу с сильным головокружением и повышенным давлением. МРТ головного мозга показала инсульт, а вскоре 68-летнюю артистку перевели в реанимацию. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.

Позже звезда назвала свою болезнь «наилучшим вариантом инсульта» и подробно рассказала о своем состоянии. По ее словам, у нее не повреждены двигательные и умственные функции, а лишь вестибулярный аппарат. Проклова добавила, что верит в скорейшее выздоровление. По ее словам, в феврале этого года врачи поставят ей стент, затем начнется период окончательного восстановления после инсульта.