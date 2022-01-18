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«Желтый» уровень опасности продлили в Москве из-за гололедицы

Виктория Сикерина

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Погода в Москве
Город
«Желтый» уровень опасности продлили в Москве из-за гололедицы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и области из-за гололедицы. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России во вторник, 18 января.

Синоптики отметили, что период предупреждения будет действовать в регионе до 02:00 четверга.

При этом в столице и Подмосковье сохраняется предупреждение до 15:00 вторника из-за усиления порывов ветра до 17 метров в секунду, говорится на официальном сайте Гидрометцентра РФ.

Во вторник, 18 января, столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. Ожидается облачная погода, пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит минус четыре–два градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне шести–одного градуса мороза.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 737 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 80 процентов.

До этого в беседе с «Вечерней Москвой» главный эксперт Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что на текущей неделе в столичном регионе ожидается довольно прохладная и снежная погода, которую принесет активное атмосферное давление. При этом оттепелей и плюсовых температурных показателей ждать не приходится, так как погода в городе в этот период будет полностью соответствовать климатической норме января.

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