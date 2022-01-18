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Народный календарь. Как правильно вести себя на Крещение, 19 января, чтобы получить счастье и богатство

Анна Михалюк

Общество
Народный календарь. Как правильно вести себя на Крещение, 19 января, чтобы получить счастье и богатство
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Крещение Господне, или Богоявление, празднуется Православной церковью 19 января по новому стилю. Накануне праздника, 18 января, установлен строгий пост.

Крещение Господне — один из самых древних праздников христианской церкви. Его установление относится еще ко временам апостолов.

Древнее название праздника — Епифания — явление (или Теофания — Богоявление). Также его называли Праздник Светов, Святые Светы или просто Светы. Ибо Бог приходит в мир в этот день, чтобы явить миру Свет Неприступный.

Слово «крещаю», «крещу» в переводе с греческого означает «погружаю в воду». Нельзя понять смысла и важности крещения, не уяснив прежде символического и реального значения воды в Ветхом Завете. Вода — начало жизни. Именно из воды, оплодотворенной животворящим Духом, произойдут все живые существа. Где нет воды — там пустыня. Но вода может и разрушать, и уничтожать — как водою великого потопа Бог залил грехи и разрушил зло человеческое.

Главным торжеством праздничного дня являлось водосвятие и «хождение на Иордань». Для этого на одном из водоемов делали прорубь — Иордань. Весь день Крещения для христиан был полон особенного значения. Они принимали участие в торжественном крестном ходе и получении святой воды. После молебна купались в реке, чтобы очиститься от грехов и излечиться от болезней.

Приметы погоды:

Если на Крещение метель, то и в конце апреля жди метели.

Холодная и ясная погода — к засушливому лету; снежная и пасмурная — к хорошему урожаю.

Звездная ночь — к урожаю гороха и ягод. Еще это знак, что овцы в этом году будут хорошо ягниться.

Если день солнечный и теплый, то хорошая погода продлится еще несколько недель.

Если снег к забору привалил, лето плохое будет. Если же есть промежуток, то урожайное.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Как правильно вести себя на Крещение,19 января, чтобы получить счастье и богатство

Именины отмечают: Андрей, Лаврентий, Лидия, Мария.

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