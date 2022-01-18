Систему записи к врачу планируют усовершенствовать в Подмосковье

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Необходимо усовершенствовать систему записи к врачу в Московской области, поскольку с этим вопросом связано много жалоб. Такое заявление сделал губернатор Андрей Воробьев в ходе совещания с правительством региона, которое прошло 17 января, передает портал «Подмосковье сегодня».

Он отметил, что местные жители часто жалуются на то, что не могут записаться к нужному специалисту.

— У нас 40 процентов жалоб в здравоохранении связаны с записью к врачу. Мы должны службу записи к врачу оттачивать дальше, — подчеркнул Воробьев.

Губернатор пояснил, что самый простой способ записаться к врачу — воспользоваться порталом «Госуслуги», но этот инструмент доступен не всем.

Он добавил, что в регионе продолжается активная работа по модернизации поликлиник. В этом году в области построят одиннадцать поликлиник и капитально отремонтируют еще десять. В поликлиниках будут установлены аппараты УЗИ, маммограф, рентген, КТ и МРТ.

В декабре 2021 года более 170 автомобилей скорой помощи поступило в подмосковные поликлиники.