Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Систему записи к врачу планируют усовершенствовать в Подмосковье

Ирина Игнатенко

Общество
Систему записи к врачу планируют усовершенствовать в Подмосковье
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Необходимо усовершенствовать систему записи к врачу в Московской области, поскольку с этим вопросом связано много жалоб. Такое заявление сделал губернатор Андрей Воробьев в ходе совещания с правительством региона, которое прошло 17 января, передает портал «Подмосковье сегодня».

Он отметил, что местные жители часто жалуются на то, что не могут записаться к нужному специалисту.

— У нас 40 процентов жалоб в здравоохранении связаны с записью к врачу. Мы должны службу записи к врачу оттачивать дальше, — подчеркнул Воробьев.

Губернатор пояснил, что самый простой способ записаться к врачу — воспользоваться порталом «Госуслуги», но этот инструмент доступен не всем.

Он добавил, что в регионе продолжается активная работа по модернизации поликлиник. В этом году в области построят одиннадцать поликлиник и капитально отремонтируют еще десять. В поликлиниках будут установлены аппараты УЗИ, маммограф, рентген, КТ и МРТ.

В декабре 2021 года более 170 автомобилей скорой помощи поступило в подмосковные поликлиники.

Читайте также:
Подмосковье Врачи Андрей Воробьев
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Родительские чаты: спорили, порвали два баяна

Александр Лосото
Александр Лосото

Что несет новая волна коронавируса

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Войска на Кубе и бомбардировщики возле Нью-Йорка: какие «подарки» есть у России для США

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Казахстан: Черная радуга цветных Революций

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Скромное альтер эго Нового года

Никита Миронов
Никита Миронов

Колледж стал престижнее вуза. И это правильно

Никита Масленников
Никита Масленников

Стоит ли срочно покупать доллар и евро

Все мнения
О проекте