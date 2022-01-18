Цена нефти марки Brent вновь побила рекорд семилетней давности

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Цена за один баррель нефти марки Brent впервые за семь лет — с октября 2014 года — превысила отметку в 88 долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов во вторник, 18 января.

Так, по состоянию на 10:46 по московскому времени стоимость мартовских фьючерсов возросла на 1,86 процента и составила 88,06 доллара.

При этом стоимость нефти WTI составила 85,09 доллара и показала рост на 2,15 процента.

Утром 18 января цена на нефть марки Brent впервые за семь лет стала стоить более 87 долларов за баррель. По состоянию на 06:41 по московскому времени, один баррель нефти торговался по цене 87,31 доллара, подорожав при этом на 0,84 процента. В свою очередь нефть марки WTI достигла в цене отметки в 84,38 доллара, подорожав на 1,3 процента.

Накануне немецкий политолог Александр Рар заявил, что Евросоюз не желает признавать собственные политические ошибки, в связи с чем «назначил» Россию виновницей энергетического кризиса в своих странах. По его словам, ситуация в последнее время подтвердила, что идеи зеленой энергетики, которые продвигали на Западе, и отказ от поставок газа в прежних объемах потерпели крах.