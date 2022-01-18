Столичные коммунальные службы перешли в усиленный режим работы из-за снегопада

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В настоящий момент столичные коммунальщики работают в усиленном режиме из-за неблагоприятных погодный условий в виде обильного снегопада. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков во вторник, 18 января.

Он отметил, что прирост снежного покрова в городе составил порядка 14 сантиметров.

— В уборке снега задействованы более 90 тысяч рабочих и около 12 тысяч единиц техники. В первую очередь ведется непрерывная очистка ключевых транспортных магистралей, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд общественного транспорта, машин скорой помощи, оперативных и аварийных служб, — заявил заммэра.

Бирюков добавил, что очистку улиц от снега начали в 11:00 вторника. Работы продолжаются.

Водителям советуют соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не мешать проезду техники, говорится в сообщении Комплекса городского хозяйства Москвы.

Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Во вторник, 18 января, столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. Ожидается облачная погода, пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит минус четыре–два градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне шести–одного градуса мороза.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 737 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 80 процентов.