Фотовыставка о Южном Урале открылась в Москве

Фото: Пресс-служба выставки

Россия, Москва, Красногвардейский бульвар, 1 Карта всех событий

Библиотека путешествий представляет выставку проекта «Арт-экспедиция «1406» о Южном Урале.

Посетители увидят фотографии Южного Урала. Снимки для выставки сделаны на маршруте арт-экспедиции в августе-сентябре прошлого года участниками-фотографами из тринадцати регионов России.

Маршрут экспедиции пролегал по уникальным природным и историческим локациям Челябинской области. Здесь прошли творческие перформансы и режиссерские постановки.

На открытии выставки пройдет презентация документального фильма о путешествии и регионе с увлекательным рассказом участников арт-экспедиции.

Главная хозяйка фотовыставки — Зеленая Такса, которую художники создали во время маршрута, поведает захватывающие истории о Южном Урале.

Выставка открыта с 18 по 22 января, сообщает пресс-служба мероприятия.

Экспозицию можно посмотреть бесплатно.

В музее «Садовое кольцо» открыта выставка «Новогодняя сказка в зимнем лесу». Посетители увидят акварельные произведения искусства художницы Анастасии Куровой на тему русской зимы. Красив зимний лес, когда вся природа играет своими красками. Художник воспевает красоту зимы на рассвете, ночью, при теплом закатном солнце и днем, когда снег особенно слепит своей белизной.

А Дарвиновский музей покажет выставку «Где растут шишки?», которая расскажет о значении шишек не только в человеческой культуре и быту, но и в развитии жизни на нашей планете. Посетители увидят шишки разнообразных форм и размеров, а также узнают интересные факты и полезные кулинарные рецепты, посмотрят на старинные гравюры и фотографии.