Жителям столицы рассказали о бесплатных перевозках работающих с коронавирусом врачей

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Медиков, работающих с больными коронавирусной инфекцией, бесплатно перевозят 37 микроавтобусов и девять больших автобусов туристического класса. Об этом «ВМ» сообщил генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Николай Асаул во вторник, 18 января.

Он отметил, что для перевозки врачей для автобусов разработали специальный график, который соответствует рабочим сменам специалистов.

— Утром автобусы доставляют в больницы дневную смену и забирают ночную, а вечером наоборот отвозят ночную смену на работу, а дневную забирают. Микроавтобусы закреплены за больницами и доставляют выписанных пациентов домой в течении рабочего дня, — рассказал Асаул.

С апреля 2020 года такая услуга доступна для выздоровевших горожан.

— Для этого работают 46 автобусов из службы заказных перевозок, которые обслуживают четыре основных ковидных госпиталя: Сокольники, ВДНХ, Крылатское и Торговый дом Москва на Каширке. Ежедневно на линии выходят 50 водителей, для того, чтобы врачи и выздоровевшие пациенты могли безопасно передвигаться по городу, — заключил глава Мосгортранса.