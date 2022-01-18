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В Белоруссию начали прибывать подразделения ВС РФ в рамках учений Союзного государства

Полина Долганова

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В Белоруссию начали прибывать подразделения ВС РФ в рамках учений Союзного государства
Новосибирская область. Военнослужащий боевых расчетов зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» из соединения противовоздушной обороны Центрального военного округа во время тренировки по отражению авиационного удара условного противника / Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Подразделения из состава ВС России начали прибывать в Белоруссию с целью проверки реагирования армии Союзного государства. Об этом во вторник, 18 января, сообщили в Министерстве обороны республики.

В ведомстве уточнили, что прибытие войск будет длиться на протяжении всего первого этапа учений из-за внезапности мероприятий.

В рамках первого этапа военнослужащие будут разгружать технику и распределяться в районах выполнения задач.

Учения «Союзная решимость — 2022» будут проходить на территории республики в период с 10 по 20 февраля. Всего в рамках проверки предусмотрено два этапа. Первый предполагает отработку передислокации и создания группировок войск в короткие сроки, а второй — проведение совместных учений Союзного государства, пишет ТАСС.

4 ноября президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета подписали интеграционный декрет Союзного государства. Декрет утверждает все союзные программы, одобренные в сентябре. Кроме того, он регламентирует основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы.

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