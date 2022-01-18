В TikTok появилась форма обратной связи с жителями России

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Социальная сеть TikTok в соответствии с законом о «приземлении» иностранных IT-компаний создала на своей платформе форму для обратной связи с гражданами России. Об этом во вторник, 18 января, сообщили в Роскомнадзоре.

Законом предусматривается, что компании должны разместить на своем сайте электронную форму обратной связи с российскими пользователями, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для взаимодействия с органами власти, установить на информационном ресурсе рекомендованный счетчик посещаемости и ограничивать доступ к информации, которая нарушает законодательство, пишет РИА Новости.

14 января компания Apple в соответствии с требованиями в рамках этого же закона зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора. При этом корпорация пока не разместила на своих ресурсах электронную форму. Кроме того, Apple не создала филиала и не открыла представительства.

22 ноября в Роскомнадзоре сообщили, что компании Google и Apple вошли в перечень иностранных компаний, которые должны открыть представительства в России по закону «о приземлении» с 1 января 2022 года. Всего в список включены 13 иностранных компаний, владеющих 22 ресурсами. Его, в частности, пополнили Google, Apple, Meta, Twitter, TikTok, Telegram и Twitch.