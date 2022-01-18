«Уровень прорицателя»: психолог объяснила, почему люди верят в пророчества Ванги

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Психолог Ирина Коржаева объяснила, почему люди верят в различные пророчества, в частности в предсказания Ванги.

Специалист отметила, что верить в чудо было свойственно людям во все времена, особенно в непростые годы. Кроме того, в настоящее время большое развитие получило инфоцыганство. Люди перестают критически оценивать информацию и слепо верят тому, что публикуют различные непроверенные источники.

По словам эксперта, человеку свойственно постоянно думать о чем-то деструктивном. Такова его природа, этот механизм заложен для выживания.

— Как только у нас начинают работать инстинкты, все, что может нам помочь или поддержать, выносится на уровень прорицателя, — отметила психолог в комментарии «Царьграду».

При этом Ирина Коржаева добавила, что болгарская ясновидящая была умной женщиной, но в настоящее время ее именем пользуются те, кто хочет заработать.

До этого психолог рассказала, стоит ли доверять новогодним предсказаниям астрологов. По мнению Ксении Аверс, к словам экспертов можно прислушаться, это поможет реализовать планы и задачи. Но мнение астрологов и их советы не должны быть основополагающими, необходимо прислушаться к себе.