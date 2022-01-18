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Почти 1,5 миллиона человек воспользовались станцией Баковка МЦД-1 после ремонта

Виктория Сикерина

Город
Почти 1,5 миллиона человек воспользовались станцией Баковка МЦД-1 после ремонта
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, МЦД-1 Белорусско-Савёловский диаметр, станция Баковка Карта всех событий

Отремонтированной станцией Баковка первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1) воспользовались 1,4 миллиона жителей и гостей столицы. Об этом сообщили в пресс-службе московского Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 18 января.

В ведомстве отметили, что в ходе реконструкции специалисты возвели две новые платформы с защитными навесами и перенесли пассажирский терминал поближе к жилым кварталам.

— Баковка D1 — основа транспортного каркаса для части жителей Одинцова. Отсюда всего за 15 минут можно доехать до станции Славянский бульвар, где удобная и бесплатная пересадка на метро, — заявили в пресс-службе.

Заместитель мэра города и руководитель столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов добавил, что московские власти продолжают развивать транспорт и в особенности диаметры.

— В том числе на D1 в 2022 году планируем открыть большой вестибюль Окружной D1 и завершить ее интеграцию с МЦК, закончить реконструкцию станции Тимирязевская и продолжить строительство Петровско-Разумовской, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что станцией Царицыно МЦД за 2021 год воспользовались 8,8 миллиона пассажиров. Она стала самой популярной в минувшем году.

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