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«Он вообще другой»: врач Чуйко заразился «омикроном» и рассказал об особенностях болезни

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
«Он вообще другой»: врач Чуйко заразился «омикроном» и рассказал об особенностях болезни
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Российский врач-реаниматолог Михаил Чуйко, у которого диагностировали мутацию коронавирусной инфекции «омикрон», рассказал об особенностях течения болезни.

— Прежде всего новый ковид — он вообще другой. Симптомы другие, течение другое, вообще, не глядя на результаты теста, сложно даже о ковиде подумать, настолько он отличается от предыдущих вариантов. Скорее как о ядреном риновирусе или средней руки гриппе, — описал заболевание врач на своей странице в социальной сети Facebook.

Чуйко отметил, у нового штамма инкубационный период стал короче. Кашель при этом варианте коронавируса проявляется реже, тогда как пациенты стали чаще жаловаться на насморк и изменение голоса. По словам медика, период повышения температуры при «омикроне» сократился и может длиться менее суток.

Врач порекомендовал при первых проявлениях ОРВИ уходить на больничный, дабы не распространять инфекцию среди коллег на работе, и не поддаваться панике.

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Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что эффективность российского препарата для вакцинации «Спутник V» против штамма COVID-19 «омикрон» составляет около 75 процентов.

11 января в ФМБА сообщили, что тест-система для выявления штамма коронавируса «омикрон», созданная агентством, зарегистрирована в России. Набор реагентов предназначен для использования в клинической лабораторной диагностике. Разработка позволяет за 1,5 часа с высокой чувствительностью выявлять и дифференцировать в одной пробирке геноварианты вирусов «омикрон» и «дельта».

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