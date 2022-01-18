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Выставка «Чарльз Диккенс в русских зеркалах» открылась в литературном музее

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка «Чарльз Диккенс в русских зеркалах» открылась в литературном музее
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, Трубниковский переулок, 17с1 Карта всех событий

Государственный музей истории российской литературы имени В. И. Даля совместно со Школой-студией МХАТ представляет выставку «Чарльз Диккенс в русских зеркалах», посвященную истории поиска и обретения дома как высшей ценности в романах знаменитого английского писателя.

Экспозиция условно поделена на несколько составляющих. Посетители услышат рассказ о детстве писателя и о детях — героях его романов. Образ дома в первом зале представлен как надежда вырваться в другой мир. Здесь можно увидеть не опубликованные ранее иллюстрации русских и советских художников к романам писателя.

В зале, который показывает Англию как огромный дом, можно увидеть карты Лондона, гравюры времен Диккенса, портреты его современников, иллюстрации к романам «Крошка Доррит», «Записки Пиквикского клуба», «Домби и сын», «Холодный дом», «Большие надежды».

Собранию русских переводов Диккенса посвящен отдельный раздел экспозиции. Здесь Диккенс представлен через рецепцию в русской литературе, от Толстого и Достоевского до Мандельштама и Цветаевой.

В финале выставки возникает образ дома мечты писателя.

Выставка продлится до 13 марта, сообщается на сайте музея.

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