Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Прирост снежного покрова в Москве достиг 41 сантиметра

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Прирост снежного покрова в Москве достиг 41 сантиметра
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Столичные метеостанции в Тушине и на Балчуге зафиксировали прирост снежного покрова до 41 сантиметра. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец во вторник, 18 января.

Он отметил, что снежный циклон стал причиной аномальной для января погоды. Климатическая норма осадков в данный период составляет 28 сантиметров.

Синоптик добавил, что метеостанции на ВДНХ и в ТиНАО выявили прирост снежного покрова на 37 и 48 сантиметров соответственно. При этом лидером по количеству осадков в Подмосковье стала Коломна. Здесь выпал 51 сантиметр снега.

— По данным на 09.00, за последние 24 часа в Москве выпало семь миллиметров осадков (месячная норма 42 миллиметра), по области больше всего насыпало в Можайске – 10 миллиметров, — заключил он на официальной странице в социальной сети Instagram.

Мощные осадки в виде снега начались в Москве утром 18 января. По словам Евгения Тишковца, пик интенсивности снегопадов пришелся на период с 06:00 до 09:00, когда видимость в зарядах ухудшилась до одного километра и менее.

Также «желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и области из-за гололедицы. Период предупреждения будет действовать в регионе до 02:00 четверга.

Читайте также:
Евгений Тишковец Москва зима
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О великой Крещенской святыне

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Родительские чаты: спорили, порвали два баяна

Александр Лосото
Александр Лосото

Что несет новая волна коронавируса

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Войска на Кубе и бомбардировщики возле Нью-Йорка: какие «подарки» есть у России для США

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Казахстан: Черная радуга цветных Революций

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Скромное альтер эго Нового года

Никита Миронов
Никита Миронов

Колледж стал престижнее вуза. И это правильно

Все мнения
О проекте