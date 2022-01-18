Прирост снежного покрова в Москве достиг 41 сантиметра

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Столичные метеостанции в Тушине и на Балчуге зафиксировали прирост снежного покрова до 41 сантиметра. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец во вторник, 18 января.

Он отметил, что снежный циклон стал причиной аномальной для января погоды. Климатическая норма осадков в данный период составляет 28 сантиметров.

Синоптик добавил, что метеостанции на ВДНХ и в ТиНАО выявили прирост снежного покрова на 37 и 48 сантиметров соответственно. При этом лидером по количеству осадков в Подмосковье стала Коломна. Здесь выпал 51 сантиметр снега.

— По данным на 09.00, за последние 24 часа в Москве выпало семь миллиметров осадков (месячная норма 42 миллиметра), по области больше всего насыпало в Можайске – 10 миллиметров, — заключил он на официальной странице в социальной сети Instagram.

Мощные осадки в виде снега начались в Москве утром 18 января. По словам Евгения Тишковца, пик интенсивности снегопадов пришелся на период с 06:00 до 09:00, когда видимость в зарядах ухудшилась до одного километра и менее.

Также «желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и области из-за гололедицы. Период предупреждения будет действовать в регионе до 02:00 четверга.