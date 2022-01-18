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Студенты смогут бесплатно посетить Музей Победы 25 января

Ольга Маркова

Развлечения
Студенты смогут бесплатно посетить Музей Победы 25 января
Фото: Музей Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы 25 января, в день российского студенчества, приглашает учащихся дневных и вечерних отделений высших и средних специальных учебных заведений бесплатно посетить свои экспозиции.

Ребята смогут принять участие в праздничной программе. Так, по предварительной записи можно попасть на экскурсию по экспозиции «Битва за Москву. Первая Победа!», приуроченной к 80-й годовщине Московской битвы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и посвященной памяти защитников города.

Для детей и взрослых пройдет мастер-класс по живописи «Открытка для Татьяны».

В зале Конев состоится закрытый показ кинофильмов, где студенты ГИТИСа и Института Современного Искусства представят короткометражные фильмы «Победитель» и «Немой».

На сайте музея 25 января пройдет онлайн-программа, в рамках которой покажут кинокартину «Сверстницы».

Участие в программе бесплатное при предъявлении студенческого билета, сообщается на сайте музея.

18 января в Музее Победы открылась выставка «От Москвы до Сталинграда», организованная музеем московской школы номер 1566 памяти Героев Сталинградской битвы. Посетители увидят фронтовые письма, документы, листовки, а также личные вещи участников Сталинградской битвы. Здесь также покажут образцы вооружения и предметы быта солдат и офицеров Красной армии, найденные на местах боев под Сталинградом.

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