Норвежца задержали в московском отеле по запросу Интерпола

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Россия, Москва, 1-я Тверская-Ямская улица, 34 Карта всех событий

В Москве правоохранители задержали гражданина Норвегии, который находится в международном розыске за неуплату налогов и мошенничество. Об этом во вторник, 18 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, 57-летнего норвежца задержали в отеле Marriott Grand Hotel, который находится на 1-й Тверской-Ямской улице, дом 34.

Примечательно, что задержанный числился в розыске по линии Интерпола.

— Норвежские правоохранительные органы разыскивали его за совершенные преступления — мошенничество и неуплату налогов, — цитирует свой источник ТАСС.

Добавляется, что в Норвегии суд заочно арестовал задержанного в Москве мужчину.

В ноябре на юге столицы обнаружили автомобиль, который угнали в Европе. Машину нашли на территории станции Дербеневской в районе Дубининской улицы. В ходе проверки правоохранители выяснили, что данное транспортное средство было похищено на территории одной из европейских стран. При этом автомобиль находился в розыске по линии Интерпола.