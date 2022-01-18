Многоуровневая автостоянка появится в составе ТПУ «Рассказовка» в Новой Москве

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, поселение Внуковское Карта всех событий

Специалисты планируют возвести многоуровневый перехватывающий надземный паркинг в составе транспортно-пересадочного узла «Рассказовка» в поселении Внуковском. Соответствующий проект уже одобрили в Москомархитектуре. Об этом сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов во вторник, 18 января.

Он отметил, что вместимость автостоянки на улице Анны Ахматовой составит 300 машин. Общая площадь постройки достигнет порядка девяти тысяч квадратных метров.

— Пятиэтажный паркинг получит пестрые интересные фасады, с преобладанием зеленого и белого оттенков. Для облицовки выбраны сэндвич-панели и алюминиевые кассеты, которые будут окрашиваться в заводских условиях. Возводимое как часть пересадочного узла, здание будет востребовано автомобилистами, которые захотят сменить вид транспорта, — заявил специалист.

Кузнецов добавил, что паркинг возведут недалеко от остановок общественного городского транспорта для удобства москвичей.

17 января стало известно, что новая автостоянка со шлагбаумом открылась возле железнодорожной станции Мещерская.