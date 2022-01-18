Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Многоуровневая автостоянка появится в составе ТПУ «Рассказовка» в Новой Москве

Виктория Сикерина

Город
Многоуровневая автостоянка появится в составе ТПУ «Рассказовка» в Новой Москве
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры
Россия, Москва, поселение Внуковское Карта всех событий

Специалисты планируют возвести многоуровневый перехватывающий надземный паркинг в составе транспортно-пересадочного узла «Рассказовка» в поселении Внуковском. Соответствующий проект уже одобрили в Москомархитектуре. Об этом сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов во вторник, 18 января.

Он отметил, что вместимость автостоянки на улице Анны Ахматовой составит 300 машин. Общая площадь постройки достигнет порядка девяти тысяч квадратных метров.

— Пятиэтажный паркинг получит пестрые интересные фасады, с преобладанием зеленого и белого оттенков. Для облицовки выбраны сэндвич-панели и алюминиевые кассеты, которые будут окрашиваться в заводских условиях. Возводимое как часть пересадочного узла, здание будет востребовано автомобилистами, которые захотят сменить вид транспорта, — заявил специалист.

Кузнецов добавил, что паркинг возведут недалеко от остановок общественного городского транспорта для удобства москвичей.

17 января стало известно, что новая автостоянка со шлагбаумом открылась возле железнодорожной станции Мещерская.

Читайте также:
Строительство Новая Москва Сергей Кузнецов
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О великой Крещенской святыне

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Родительские чаты: спорили, порвали два баяна

Александр Лосото
Александр Лосото

Что несет новая волна коронавируса

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Войска на Кубе и бомбардировщики возле Нью-Йорка: какие «подарки» есть у России для США

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Казахстан: Черная радуга цветных Революций

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Скромное альтер эго Нового года

Никита Миронов
Никита Миронов

Колледж стал престижнее вуза. И это правильно

Все мнения
О проекте