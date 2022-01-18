Песков заявил, что в Кремле не обсуждали вопрос введения локдауна по всей России

Фото: Администрация президента РФ

Введение локдауна на фоне распространения коронавирусной инфекции в масштабах всей России в Кремле не обсуждалось. Об этом во вторник, 18 января, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Никаких локдаунов в масштабах всей страны не обсуждается. Что касается введения отдельных элементов ограничений, локдауна на региональном уровне, это может иметь место, основываясь на особых полномочиях, которые есть у региональных руководителей, — сказал представитель Кремля.

Он также добавил, что ситуация с COVID-19 может отличаться в разных регионах страны.

Кроме того, по его словам, ситуация с вирусом меняется из-за особенностей «омикрон»-штамма. В связи с этим главы субъектов стараются максимально эффективно использовать свои полномочия, передает РИА Новости.

Накануне председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов заявил, что в России вряд ли введут полномасштабный локдаун из-за распространения штамма коронавирусной инфекции «омикрон». Он добавил, что российские власти подготовились к новой волне пандемии: укрепили первичное звено сферы здравоохранения и пополнили резерв кадров. По его словам, введение каких-либо дополнительных ограничений будет зависеть от эпидобстановки в каждом отдельном регионе.

За последние 24 часа в 85 регионах России выявили 31 252 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. При этом 16,1 процента заболевших не имели клинических проявлений болезни. По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За последний день в российской столице выявили 8342 случая инфицирования COVID-19. За прошедшие сутки в РФ от коронавируса скончались 688 человек. При этом после прохождения лечения от COVID-19 под присмотром врачей в России за 24 часа полностью выздоровели 24 564 пациента.