Адвокат раскрыл популярную схему мошенничества с кредитами

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Адвокат Геннадий Нефедовский рассказал о популярной мошеннической схеме микрофинансовых организаций, жертвой которой уже стали многие россияне.

По словам эксперта, схема проста: завладев паспортными данными человека, МФО оформляют на его фамилию сим-карту. Как правило, это происходит дистанционно. Далее на жертву оформляется кредит. Человек, ничего не подозревая, может даже не заметить, что баланс на его кредитке стал другим. Просто, оплатив любую покупку, формально он уже пользуется кредитными средствами, а значит, должен платить высокие проценты.

На одного человека могут оформить несколько подобных кредитов.

Подобные схемы, к сожалению, применяются нередко, отметил эксперт. Если к мошенникам попали паспортные данные человека, они легко могут установить, какие карты у него имеются. Далее они просто переводят туда свои деньги и в случае если жертва не обращается в банк с заявлением об ошибочном переводе, она становится обладателем кредита.

Юрист отметил, что для сохранности личных данных не стоит держать длительное время открыто свой паспорт в общественных местах и заполнять данные на сомнительных сайтах, сообщает Nation News.

Ранее мошенники украли 3,5 миллиона рублей, внося в подмосковные банкоматы фальшивые купюры.