Ученые открыли новый астероид, который летит в сторону Земли

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Ученые сообщили о риске столкновения недавно замеченного астероида 2022 AE1 с Землей, передает РИА Новости.

Сам астероид был обнаружен 6 января 2022 года в обсерватории Маунт-Леммон в штате Аризона в США. На следующий день открытие было официально подтверждено Центром малых планет.

На тот момент 2022 AE1 находился на расстоянии 13 миллионов километров от Земли. По наблюдениям экспертов, размер астероида сравним с Тунгусским и составляет около 70 метров, скорость его движения составляет 19,83 километра в секунду.

После трех дней наблюдений экспертами была рассчитана вероятность столкновения с Землей в 0,03 процента и объект получил 1 балл по Туринской шкале, где 0 — это настолько малая вероятность столкновения объекта с Землей, что считается ошибкой наблюдения, а 10 — столкновение неизбежно.

Ожидается, что максимально близко увидеть астероид мы сможем в начале июля 2023 года.

Ранее сообщалось об астероиде 7482 (1994 PC1), который пролетит над Землей во вторник, 18 января. Космическое тело пролетит на расстоянии двух миллионов километров от Земли со скоростью свыше 70 километров в час.