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Гастроэнтеролог рассказал, кто чаще страдает от желчекаменной болезни

Анна Михалюк

Общество
Гастроэнтеролог рассказал, кто чаще страдает от желчекаменной болезни
Фото: pixabay.com/ru

Гастроэнтеролог Игорь Городокин рассказал, кто чаще страдает желчекаменной болезнью.

Исследования показали, что этому заболеванию подвержены женщины в возрасте от 40 до 50 лет с лишним весом и светлыми или рыжими волосами.

Обычно неприятные ощущения пациент испытывает тогда, когда камень начинает свое движение. Если камень останавливается и закупоривает проток, человек может погибнуть. При первых симптомах болезни необходимо сразу обратиться к врачу.

— Если камни есть, их необходимо удалять. После операции необходимо питаться часто и маленькими порциями, так как желчь в организме вырабатывается постоянно. Нужно избегать жирной и жареной пищи. Причем это нужно делать всем. Горечь во рту не признак заброса желчи — этот процесс вызывается забросом кислоты из желудка в пищевод при рефлюксе, — сказал врач в новом выпуске программы «Жить здорово!».

Закупорка протоков может привести к серьезным последствиям: желчь может пойти в печень, и у человека разовьется желтуха. Кроме этого, при закупорке возможно возникновение панкреонекроза, когда поджелудочная железа начинает растворяться желудочным соком.

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