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Два человека погибли в результате ДТП на Варшавском шоссе

Анастасия Колоскова

Происшествия
Два человека погибли в результате ДТП на Варшавском шоссе
Фото: Depositphotos
Россия, Москва, поселение Роговское, деревня Кресты Карта всех событий

На 70-м километре Варшавского шоссе водитель легковой иномарки выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик. В результате ДТП два человека погибли. Об этом во вторник, 18 января, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По словам представителя ведомства, авария произошла днем 17 января на территории поселения Роговского в деревне Кресты. 49-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения. Там иномарка столкнулась с грузовиком Mercedes-Benz (с полуприцепом), за рулем которого находился 54-летний мужчина. В результате удара водитель легковушки и его пассажир скончались на месте.

По факту смертельного ДТП правоохранители проводят проверку.

Днем ранее, в понедельник, 17 января, водитель Subaru сбил на нерегулируемом пешеходном переходе женщину с 11-летней девочкой на Университетском проспекте возле дома 16.

Врачи предварительно диагностировали у женщины перелом позвоночника. Ее немедленно направили в медицинское учреждение. Ребенка также госпитализировали в больницу с подозрением на ушиб грудной клетки. Позже стало известно, что в отношении водителя возбудили уголовное дело.

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