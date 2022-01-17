Уголовное дело возбудили в отношении водителя, сбившего мать с ребенком на юго-западе Москвы

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Университетский проспект, 16 Карта всех событий

Столичная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении водителя Subaru, сбившего мать с ребенком на нерегулируемом пешеходном переходе на юго-западе столицы. Об этом в понедельник, 17 января, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Ход расследования контролируется прокуратурой Москвы, — говорится в сообщении Telegram-канала прокуратуры.

Видео: Прокуратура

До этого в пресс-службе столичной Госавтоинспекции сообщили, что сбивший на пешеходном переходе мать с ребенком водитель в прошлом году неоднократно нарушал ПДД. Его проверят на состояние алкогольного опьянения. У пострадавшей девочки обнаружены серьезные травмы — множественные переломы и разрыв крайней доли печени.

ДТП на юго-западе Москвы

Утром 17 января в пресс-службе столичной ГИБДД сообщили, что водитель Subaru сбил на нерегулируемом пешеходном переходе женщину с 11-летней девочкой на Университетском проспекте возле дома 16 в Москве.

В ведомстве отметили, что врачи предварительно диагностировали у женщины перелом позвоночника. Ее немедленно направили в медицинское учреждение. Ребенка также госпитализировали в больницу с подозрением на ушиб грудной клетки.

В ходе разговора с инспекторами водитель пояснил, что «даже не знал, что здесь есть пешеходный переход».

Позже ведомство опубликовало кадры, на которых запечатлен момент ДТП с матерью и ребенком на Университетском проспекте. На них видно, как легковой автомобиль мчится по дороге. Находящийся за рулем водитель не притормаживает перед пешеходным переходом и сбивает человека.