Сбивший на юго-западе Москвы мать с ребенком водитель 16 раз нарушал ПДД в прошлом году

Фото: moscow-live

Россия, Москва, Университетский проспект, 16 Карта всех событий

Сбивший на пешеходном переходе мать с ребенком водитель в прошлом году неоднократно нарушал ПДД. Его проверят на состояние алкогольного опьянения. Об этом в понедельник, 17 января, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

— За 2021 год за ним числятся 16 нарушений ПДД, в том числе три нарушения, связанных с проездом на запрещающий сигнал светофора, зафиксированные комплексами фотовидеофиксации, — говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что у пострадавшей девочки обнаружены серьезные травмы — множественные переломы и разрыв крайней доли печени.

ДТП на юго-западе Москвы

Утром 17 января в пресс-службе столичной ГИБДД сообщили, что водитель Subaru сбил на нерегулируемом пешеходном переходе женщину с 11-летней девочкой на Университетском проспекте возле дома 16 в Москве.

В ведомстве отметили, что врачи предварительно диагностировали у женщины перелом позвоночника. Ее немедленно направили в медицинское учреждение. Ребенка также госпитализировали в больницу с подозрением на ушиб грудной клетки.

В ходе разговора с инспекторами водитель пояснил, что «даже не знал, что здесь есть пешеходный переход».

Прокуратура начала проверку по факту ДТП. В пресс-службе прокуратуры «ВМ» заявили, что ведомство контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по факту ДТП на западе столицы.

Позже ведомство опубликовало кадры, на которых запечатлен момент ДТП с матерью и ребенком на Университетском проспекте. На них видно, как легковой автомобиль мчится по дороге. Находящийся за рулем водитель не притормаживает перед пешеходным переходом и сбивает человека.