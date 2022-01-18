Украинский политик: Порошенко станет причиной нового Майдана

Фото: twitter/poroshenko

Бывший президент Украины Петр Порошенко станет реальной причиной нового Майдана в стране. Такое мнение выразил украинский политик, народный депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич.

По его словам, бывший глава государства отлично понимает, что уже близок к тюрьме, поэтому «включит все рычаги».

— Порошенко не станет поводом для нового Майдана, он будет его реальной причиной, — подчеркнул Шуфрич.

По его мнению, бывший президент Украины — большая угроза и главный политический конкурент для действующего лидера страны Владимира Зеленского, передает издание argumenti.ru.

В понедельник, 17 января, стало известно, что Петр Порошенко вернулся на Украину и получил повестку в суд. Заседание суда по делу о госизмене Порошенко перенесли на 19 января. Сам Порошенко заявил, что заседание суда перенесли, так как власти его опасаются.

До этого политолог заявил, что Порошенко не планирует покидать большую политику. По мнению Евгении Войко, Порошенко может в будущем выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Украины.