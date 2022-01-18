РЭО назвал самые замусоренные улицы Санкт-Петербурга

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Специалисты РЭО назвали самые замусоренные улицы Санкт-Петербурга.

Среди самых замусоренных улиц города значатся улицы Бутлерова, Крыленко, Евдокима Огнева, 2-я Комсомольская, Верности, Тельмана, Джона Рида, Николая Рубцова.

По каждой из этих улиц поступило более ста жалоб. Проблемы с отходами на этих улицах вызваны нерегулярным вывозом отходов.

Все поступившие в «РЭО Радар» сообщения взяты в работу и направлены регоператору на контроль. В настоящее время приняты меры по 233 заявкам.

Основной причиной несвоевременного вывоза отходов в Петербурге в РЭО специалисты считают низкую подготовку северной столицы к переходу на новую систему обращения с ТКО. В том числе, вовремя не были проверены контейнеры и не была подготовлена специальная техника для сбора и транспортировки мусора, передает «360».

Ранее стало известно, что правительство РФ направит 5 миллиардов на облигации для проектов по мусору. Благодаря финансированию в сферу обращения с отходами можно будет привлечь свыше 50 миллиардов рублей для возведения новых инфраструктурных объектов.