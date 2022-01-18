Стали известны новые подробности в деле об убийстве депутата Розина

Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

В деле об убийстве муниципального депутата Валентина Розина под Нижним Новгородом появились новые подробности. Предполагаемый убийца около шести месяцев назад сжег принадлежавшую будущей жертве баню, где сам нередко проводил время.

Ранее 59-летний депутат Ковернинского муниципального округа и владелец фирмы «Русский лес» поддерживал с 39-летним предполагаемым убийцей, который работал в той же фирме бригадиром, дружеские отношения.

Подчиненный бывал на дне рождения у руководителя и других праздниках, а также брал ключи от его бани. Париться он ходил вместе с еще одной сотрудницей фирмы, ради которой ушел из семьи.

Летом прошлого года баня сгорела при невыясненных обстоятельствах. Розин заподозрил, что виновником пожара стал тот самый бригадир. Из-за этого между мужчинами произошел конфликт и отношения заметно испортились. Подчиненный вместе со своей возлюбленной даже планировали уволиться, но так и не ушли из фирмы.

Примечательно, что после покушения на Розина, бригадира вывезла на своей машине его пассия. Вскоре его задержали в Нижнем Новгороде — за 130 километров от места убийства. Правоохранители обнаружили его на заднем сиденье такси, где он прятался.

Убийство муниципального депутата Валентина Розина

Во вторник, 11 января, депутат Валентин Розин получил огнестрельное ранение в область печени. Он самостоятельно добрался до медучреждения, однако медикам не удалось его спасти.

О задержании подозреваемого в убийстве депутата Розина сотрудниками ГИБДД стало известно 12 января

Позже Следственный комитет опубликовал кадры с участием подозреваемого в убийстве муниципального депутата Валентина Розина под Нижним Новгородом.

Подозреваемый отрицал свою причастность к убийству, заявив, что «кто-то мимо пробегал и выстрелил». Свой срочный отъезд в Нижний Новгород мужчина объяснил желанием попить кофе.

В настоящее время подозреваемый находится в СИЗО. Оружие убийства до сих пор не найдено. Следствие предполагает, что мотивом преступления могла стать ревность бригадира к своей возлюбленной и шефу, пишет Telegram-канал SHOT.