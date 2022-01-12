Появились кадры с участием предполагаемого убийцы депутата Розина

Фото: СК РФ

Следственный комитет опубликовал кадры с участием подозреваемого в убийстве муниципального депутата Валентина Розина под Нижним Новгородом.

На кадрах предполагаемый убийца с закованными в наручники руками спускается по лестнице в сопровождении сотрудника полиции. Мужчина слегка хромает и что-то показывает оперативникам.

Видео: Пресс-служба СК РФ по Нижегородской области

Днем, 12 января, стало известно, что подозреваемый в убийстве депутата был задержан сотрудниками ГИБДД.

По сведениям СМИ, подозреваемым в преступлении оказался коллега политика, с которым они вместе работали в компании «Русский лес», где сам Розин занимал должность директора. Между мужчинами в процессе работы произошел конфликт, после чего Розин пообещал уволить оппонента. Также уточняется, что подозреваемый в совершении убийства имеет судимость.

Во вторник, 11 января, депутат Валентин Розин получил огнестрельное ранение в область печени. Он самостоятельно добрался до медучреждения, однако медикам не удалось его спасти.