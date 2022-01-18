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Лавров и Блинкен обсудили безопасность в ЕС и обстановку на Украине

Иван Юминов

В мире
Лавров и Блинкен обсудили безопасность в ЕС и обстановку на Украине
Фото: МИД РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров обсудили по телефону предложения по гарантиям безопасности. Об этом сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс во вторник, 18 января.

— Они обсудили диалог по стратегической стабильности 10 января, заседание Совета Россия — НАТО 12 января и заседания Постоянного совета ОБСЕ 13 января. Госсекретарь подчеркнул важность продолжения дипломатического пути для деэскалации напряженности, связанной с вызывающим глубокую тревогу наращиванием российской военной мощи на Украине и вблизи нее, — рассказал дипломат.

Блинкен подтвердил Лаврову приверженность Вашингтона суверенитету и территориальной целостности Украины, приводит слова Прайса сайт Госдепа.

13 января постпред при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Россия разочарована реакцией Запада на предложения о гарантиях безопасности. Страны ОБСЕ, по его словам, по-своему интерпретировали закрепленный в документах принцип неделимости безопасности. При этом он уточнил, что делегации удалось донести позицию по данным вопросам.

Россия сделала особый акцент в ходе консультаций на площадке ОБСЕ в Вене на поведении США и НАТО, подчеркнул постпред. Москва не ставит ультиматум, а предлагает разобраться в возникших проблемах, заключил дипломат.

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