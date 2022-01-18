Клиенту столичного хостела сломали нос после попытки обнять другого постояльца

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Россия, Москва, Большая Пионерская улица, 13/6Ас1 Карта всех событий

Обращением к врачу закончилась для постояльца хостела попытка проявить нежные чувства к своему соседу. Об этом во вторник, 18 января, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел вечером 17 января в хостеле, расположенном по адресу улица Большая Пионерская, дом 13/6А строение 1. Постояльцы собрались в гостевой комнате, чтобы посмотреть телевизор. В это время один из них попытался обнять другого, за что получил несколько ударов кулаком в лицо.

Пострадавший был вынужден обратиться за медицинской помощью. Врач диагностировали у него перелом носа и закрытый перелом пальца руки. 40-летний мужчина написал заявление в полицию.

По данному факту правоохранители проводят проверку.

До этого сообщалось, что мужчина угрожал топором другу из-за конфликта в одном из столичных заведений общепита. Инцидент произошел в кафе на улице Плещеева. Три друга болтали и распивали алкогольные напитки в ресторане быстрого питания. В какой-то момент их беседа переросла в спор. Один из участников конфликта попытался устроить драку. Он достал топор и начал нападать на своего оппонента. Прибывшие на место случившегося правоохранители задержали нападавшего и передали его врачам-психиатрам.