Мужчина напал с топором на друга в одном из столичных заведений фаст-фуда

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Россия, Москва, улица Плещеева Карта всех событий

Мужчина угрожал топором другу из-за конфликта в одном из столичных заведений общепита KFC. Об этом стало известно в среду, 12 января.

Инцидент произошел в кафе на улице Плещеева. Сперва три друга распивали в KFC алкогольные напитки, после чего их беседа переросла в спор. Один из участников конфликта попытался устроить драку. Он достал топор и начал нападать на своего оппонента.

Очевидцы ринулись разнимать приятеле, а также вызвали полицию. В результате драки никто не пострадал.

Прибывшие на место случившегося правоохранители задержали нападавшего и передали его врачам-психиатрам, передает Telegram-канал «Baza».

Видео: Telegram-канал «Baza»

Накануне москвича избил ружьем новый владелец его автомобиля после требования оплатить штрафы за нарушение правил дорожного движения. Видео, на котором запечатлена драка, появилось в Сети 11 января. Инцидент произошел на Авиамоторной улице в столице. Пострадавшего в результате конфликта мужчину госпитлизировали в медучреждение.