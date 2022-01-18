Педиатр назвала опасные последствия коронавируса для детей

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У детей, переболевших коронавирусной инфекцией, могут развиться различные тяжелые осложнения, к которым относятся аутоиммунные заболевания, воспалительные процессы и даже сахарный диабет. Об этом рассказала главный педиатр Московской области, главный врач Центра неонаталогии Нисо Одинаева.

— У многих переболевших детей развивается постковидный синдром в виде аутоиммунных заболеваний, таких как ревматоидный артрит, воспалительные проблемы с кишечником, и специфических, как язвенный колит, сахарный диабет, синдром истощения, усталости, — цитирует медика URA.RU.

13 января заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова сообщила, что среди пациентов с подтвержденным штаммом коронавирусной инфекции «омикрон» есть дети, в том числе раннего возраста.

14 января глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что штамм коронавируса «омикрон» в значительной степени поражает и детей. Она объяснила быстрое распространение вируса среди детей их плотными контактами. Попова предупредила, что ребенка при появлении признаков простудного заболевания нельзя вести в детский сад или школу. Вместо этого следует остаться дома и вызвать врачей.