«Придурок»: Тарасова осудила блогера Мэддисона за слова о фигурном катании

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала блогера Илью Мэддисона «придурком» из-за его высказывания о данном виде спорта.

— На такие высказывания лучше вообще никак не реагировать. Он специально для реакций людей и говорит это все, — рассказала наставник.

Блогер, как считает она, является «очередным придурком», который хочет привлечь к себе внимание. По мнению Мэддисона, в России существует культ фигурного катания, а домохозяйки обсуждают прыжки Алины Загитовой, будто это спорт.

При этом мужчины, уточнил он, восхищаются «тройными лутцами». Данный феномен является омерзительным лицемерием, приводит слова Мэддисона «Спорт-Экспресс».

15 декабря также стало известно о плохом самочувствии заслуженного тренера. Тогда из-за проблем со здоровьем ей даже пришлось отказаться от работы. Отмечалось, что 74-летняя Тарасова последние несколько месяцев перемещается на инвалидной коляске.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин поддержал своего любимого тренера. Фигурист опубликовал совместный снимок с Тарасовой, написав слова поддержки.

17 января Тарасова вернулась домой после госпитализации в одну из столичных больниц. Теперь ей предстоит продолжить восстановление в домашних условиях.