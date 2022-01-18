Бесплатные пункты обогрева оборудуют во время крещенских купаний в Домодедове и Мытищах

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Россия, Московская область, Мытищи Карта всех событий

Во время крещенских купаний будет организована работа бесплатных пунктов обогрева «Дарим тепло» в подмосковных городах Мытищи и Домодедово. Об этом во вторник, 18 января, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

— Все желающие смогут погреться перед погружением в купель и после этого возле церкви Иоанна Кронштадтского и Громовского пруда в Домодедове и у храма в честь мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в Мытищах, — говорится в сообщении.

Пункты обогрева будут работать с 23:00 до 01:30, передает агентство городских новостей «Москва».

В Московской области продолжается подготовка дорог и тротуаров, ведущих к местам крещенских купаний. Работу держат под контролем главы муниципалитетов.

До этого в Подмосковье назвали популярные крещенские купели. В список популярных мест для купания в проруби вошли: купель на территории около главного храма Вооруженных сил РФ в Одинцовском округе, источник в честь преподобного Сергия Радонежского Гремячий ключ, купель в селе Радонеж.