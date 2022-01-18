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Почти 80 процентов заразившихся «омикрон»-штаммом не выезжали за пределы Подмосковья

Василий Плиткин

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Город
Почти 80 процентов заразившихся «омикрон»-штаммом не выезжали за пределы Подмосковья
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В Москве зарегистрировано больше 1,2 тысячи случаев заражений «омикрон»-штаммом, из этого числа только около 20 процентов выезжали за пределы области, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

— По результатам геномного секвенирования SARS-CoV-2 проб биоматериала от заболевших новой коронавирусной инфекцией на сегодняшний день в Москве зарегистрирован 1241 случай «омикрона». Из этого числа 976 заболевших (78,6 процента) не выезжали за пределы Москвы и Московской области, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Почти все завозные случаи заражения «омикроном» (всего — 265) связаны с туристическими поездками. Лидером в данном случае является Турция (16 процентов от всех случаев), на втором месте ОАЭ (11 процентов) и Доминикана (9 процентов). Наименьшее количество зараженных прибыло из Египта — 1,4 процента. Также были зарегистрированы случаи болезни у прибывших из Франции, Венгрии, Великобритании, с Кубы, из Испании и еще около двадцати стран. Отдельно отмечается, что среди всех заболевших детей нет.

— Все заболевшие изолированы либо госпитализированы по медицинским показаниям в инфекционные стационары. За контактными лицами установлено медицинское наблюдение, — говорится в сообщении.

Доля нового штамма коронавируса «омикрон» в структуре заболеваемости в Москве растет в арифметической прогрессии, сообщил во вторник, 18 января, мэр Москвы Сергей Собянин.

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