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Звезда «Курьера» Дунаевский госпитализирован с черепно-мозговой травмой

Евгений Белоусов

Общество
Звезда «Курьера» Дунаевский госпитализирован с черепно-мозговой травмой
Фото: Курьер, 1986 год

Звезда фильма «Курьер» Федор Дунаевский госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой. Об этом во вторник, 18 января, сообщил Пятый канал со ссылкой на свой источник.

Уточняется, что актер упал и ударился головой, выходя из такси. В результате падения он заработал закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. По неподтвержденной информации, в момент происшествия Дунаевский был пьян, передает Пятый канал.

Федор Дунаевский родился 14 июня 1969 года. Он наиболее известен по ролям в фильмах «Курьер» Карена Шахназарова, а также «Небеса обетованные» и «Дорогая Елена Сергеевна» Эльдара Рязанова.

До этого певец Александр Буйнов опубликовал на своей странице в соцсети Instagram видео, где рассказал о полученной им травме, из-за которой 71-летнему артисту пришлось срочно обращаться к врачам.

Он сообщил, что травму получил в загородном доме, когда хотел поиграть с собакой. Буйнов пошел за ней по лестнице и «на ровном месте» упал.

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