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WSJ: США готовят санкции против «пророссийских» сепаратистов на Украине

Иван Юминов

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WSJ: США готовят санкции против «пророссийских» сепаратистов на Украине
Фото: Pixabay

США прорабатывают финансовые санкции против «пророссийских» сепаратистов на Украине. Об этом сообщает The Wall Street Journal во вторник, 18 января.

— США готовят финансовые санкции против пророссийских сепаратистов на Украине, поскольку госсекретарь Энтони Блинкен направляется в Европу, чтобы встретиться с украинским руководством и своим российским коллегой (что является частью демонстрации дипломатии и давления), которые, как надеется Вашингтон, отговорят Россию от вторжения в соседнюю страну, — говорится в сообщении.

Ограничительные меры, по данным издания, направлены на заморозку активов. Они затронут не менее четырех человек, отмечает WSJ.

14 января СМИ сообщили, что Россия якобы подготовила оперативную группу для проведения операции на востоке Украины под чужим флагом. США, как следует из материалов, якобы обладают доказательствами того, что боевики обучены ведению боевых действий в городских условиях и использованию взрывчатых веществ для проведения актов саботажа против прокси-сил России.

Вывод американской разведки был сделан после дипломатических встреч между Россией и Западом по поводу «сосредоточения» военнослужащих вдоль границы с Украиной.

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